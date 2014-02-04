Облігації України зросли на розмовах про допомогу Заходу

Українські євробонди, номіновані в доларах, злетіли в ціні в понеділок на розмовах про те, що Київ може отримати фінансову підтримку західних держав, пишуть Вісті.Економіка з посиланням на агентство Reuters.

Євросоюз і США працюють над планом істотної короткострокової допомоги Україні, процитувала газета Wall Street Journal міністра закордонних справ ЄС Кетрін Ештон.

"Стаття в WSJ допомогла котируванням", - сказав Гебріел Стерн, економіст з брокерської компанії Exotix, зазначивши волатильність ціни паперів в останні дні. Українські бонди з погашенням в 2023 р. зросли на більш ніж два пункти з закриття п'ятниці до 87 центів на долар. Облігації з погашенням у 2020 р. зросли на 1,6 пункту до 87,80 центів.

Випущені в грудні 2013 р. євробонди, в які Росія слідом за обіцянкою президента Володимира Путіна вклала 3 млрд дол. в якості першого траншу обіцяної допомоги на 15 млрд дол., подорожчали на 0,5 пункту в порівнянні з п'ятницею до 98,50 центів.

У свою чергу, представник Державного департаменту США Джен Псакі заявила, що ухвалення рішення про наданні економічної допомоги Україні можливе лише після формування уряду.

"Спочатку вони повинні сформувати уряд, потім ми зробимо оцінки, проведемо консультації і визначатися з подальшими діями", - сказала Псакі.

За її словами, говорити про обсяги підтримки передчасно.

Wall Street Journal у понеділок повідомила, посилаючись на офіційних осіб у Брюсселі та Вашингтоні, що Євросоюз і США працюють над короткостроковим пакетом фінансової допомоги Україні, умовою надання якої будуть економічні та політичні реформи. За даними WSJ, обсяг засобів та умови їх виділення Києву ще не опрацьовані.

Читайте такожУкраїна не отримувала офіційних пропозицій щодо кредиту з боку ЄС - Кожара