Акції Lenovo обвалилися на тлі побоювань з приводу недавніх придбань компанії

Акції китайської компанії Lenovo впали на 15% на тлі побоювань з приводу її недавніх придбань, передає «Газета.Ru».

Найбільший виробник персональних комп'ютерів у світі в минулому місяці уклав дві великі угоди на загальну суму 5,2 млрд дол. Спочатку Lenovo викупила частину серверного бізнесу IBM за 2,3 млрд дол., а через тиждень придбала мобільну фірму Motorola Mobility у Google за 2,91 млрд дол.

Інвестори почали продавати акції Lenovo на новинах про угоду з придбання Motorola, так як прибутковість фірми викликає серйозні сумніви.

