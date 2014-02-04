«Дельта Банк» відмовився коментувати «чутки» про купівлю «Марфін Банку»

«Дельта Банк» відмовився коментувати «чутки» про ведення переговорів щодо купівлі «Марфін Банку» найближчим часом, повідомила УНІАН прес-служба «Дельта Банку».

«Ми не коментуємо чутки», - йдеться в повідомленні прес-служби.

Водночас, представник банку не спростував інформацію, опубліковану в ЗМІ, згідно з якою в найближчі два дні відбудеться операція з продажу «Марфін Банку» «Дельта Банку» і сума продажу складе близько 200 млн грн.

«Ми завжди даємо офіційний прес-реліз, коли з'являється інформаційний привід», - запевнили в прес-службі.

Читайте такожBank of Cyprus продає український «Банк Кіпру» за 225 млн євро«Марфін Банк» на запит УНІАН не відповів. Водночас, на офіційному сайті банку є повідомлення від 17 січня, у якому банк спростовує інформацію про свою покупку.

«Прес-служба «Марфін Банку» вже неодноразово в минулому році спростовувала подібні чутки. «Марфін Банк» є самостійною юридичною особою України. Кінцевим бенефіціарним власником банку з 2012 року є Республіка Кіпр», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у квітні минулого року дочірні структури кіпрських банків в Україні - “Марфін Банк” і “Банк Кіпру” - повідомили, що не беруть участь у процесах продажу або злиття, але не заперечували такої можливості. Продаж або злиття могли стати наслідком прийняття Центральним банком Кіпру рішення про повний продаж бізнесу на Кіпрі Laiki Bank, власника “Марфін Банку”, банку Bank of Cyprus, що володіє “Банк Кіпру”.

У січні 2014 року Bank of Cyprus повідомив про досягнення угоди про продаж свого українського бізнесу, що включає 99,77% акцій дочірнього банку в Україні «Банк Кіпру», на користь ABH Ukraine Limited, компанії концерну «Альфа Груп», за 225 млн євро.

Довідка УНІАН. «Дельта Банк» працює на ринку України з 2006 року і входить до групи найбільших банків. Основними акціонерами банку є бізнесмен Микола Лагун - 70,61% і компанія Cargill Financial Services International Inc. (США) - 29,39%.

Наприкінці березня 2013 року Микола Лагун підписав документи про придбання 99,99% акцій «Сведбанку», дочірньої структури Swedbank AB (Швеція) в Україні, 28 лютого 2013 року завершена угода з придбання 100% акцій «Кредитпромбанку», 19 вересня - операція з придбання контрольного пакету акцій «Астра Банку».

«Марфін Банк» (раніше - «Морторгбанк») працює на ринку України з 1993 року та входить у групу середніх банків. Основним акціонером банку є Cyprus Popular Bank, структура Laiki Bank Group, Кіпр (99,91% акцій банку).