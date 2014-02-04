Мінфін залучив до держбюджету 209 млн. грн на плановому ОВДП-аукціоні

Міністерство фінансів України у вівторок, 4 лютого, залучило до держбюджету 209,266 млн. грн на плановому аукціоні з продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), повідомляється на сайті міністерства.

За інформацією Мінфіну, розміщення ОВДП проведено лише в національній валюті. Всі кошти залучені в результаті розміщення 5-річних облігацій під 14,25% річних за двома поданими заявками.

За результатами проведеного аукціону до держбюджету залучено 209,266 млн. грн, і рівень держборгу перебуває в межах, встановлених Бюджетним кодексом і Законом України «Про Державний бюджет України на 2014 рік».

Як повідомляв УНІАН, у січні поточного року Мінфін провів 5 аукціонів з продажу ОВДП, зокрема 2 – позапланових, у ході яких до держбюджету залучено199,727 млн. дол. і 3,652 млрд грн (5,249 млрд грн у гривнєвому еквіваленті за курсом НБУ).

У лютому Мінфін планує провести ще три аукціони з продажу ОВДП - 11, 18 і 25 лютого.

На 4 лютого обсяг ОВДП, що перебувають в обігу, за сумою основного боргу становив 253,094 млрд грн, при цьому у власності НБУ перебувають держпапери на суму 148,781 млрд грн, у власності банків - 79,078 млрд грн, нерезидентів - 12,211 млрд грн.

За оперативними даними Держказначейства на 3 лютого, з початку року видатки держбюджету на погашення держборгу становили 4,820 млрд грн, на обслуговування держборгу — 3,048 млрд грн.

У 2013 році Мінфін у результаті аукціонів з розміщення ОВДП залучив до держбюджету 50,5 млрд грн, 5,3 млрд дол. і 0,1 млрд євро (108,650 млрд грн за курсом НБУ).

Згідно із Законом «Про Державний бюджет України на 2014 рік», граничний рівень держборгу на 2014 рік встановлено на рівні 585,484 млрд грн, або 35% ВВП.