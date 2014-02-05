Глава Google отримав черговий бонус у вигляді акцій на 100 млн дол.

Голова компанії Google Ерік Шмідт отримає бонус у вигляді акцій з обмеженим обігом на суму 100 млн дол. Раніше подібний бонус Шмідт отримав в 2011 році, передає «Газета.Ru».

Google також повідомила про те, що топ-менеджер отримає щорічний грошовий бонус на суму близько 6 млн дол. Кошти надійдуть на його рахунок на наступному тижні.

Шмідт покинув пост гендиректора компанії і поступився місцем сооснователю компанії Ларрі Пейджу в 2011 році. Зарплата Шмідта з того моменту збільшилася з 1 млн дол. до 1,25 млн дол. При цьому зарплата Сергія Бріна і Ларрі Пейджа залишається на рівні 1 млн дол.

Дохід топ-менеджерів Google практично прямо залежить від динаміки акцій компанії.

Як повідомляв УНІАН, Google у жовтні-грудні 2013 року у порівнянні з аналогічним періодом роком раніше збільшила виручку на 17% до 16,9 млрд дол. У четвертому кварталі минулого року чистий прибуток компанії виріс також на 17% і склала 3,4 млрд дол. При цьому операційний прибуток Google в звітному періоді збільшилася до 3,9 млрд дол. з 3,4 млрд дол. за аналогічний період роком раніше.