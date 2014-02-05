Одеський припортовий завод і «Турбоатом» можуть бути продані в кінці року

Фонд державного майна України запланував можливий продаж 99,5% держпакету акцій «Одеського припортового заводу» (ОПЗ) і 75,2% «Турбоатому» на грудень 2014 року, йдеться в оприлюдненому на сайті ФДМУ плані-графіку приватизації на поточний рік.

При цьому у Фонді держмайна відзначають, що продаж даних об'єктів стане можливим тільки після відповідних рішень Кабінету міністрів України.

Як повідомляв УНІАН, раніше голова ФДМУ Олександр Рябченко заявляв, що «Турбоатому» не потрібний приватний інвестор для поліпшення показників його роботи, оскільки підприємство і так має хороші фінансові показники.

Щодо Одеського припортового заводу голова Фонду держмайна неодноразово відзначав, що рішення про приватизацію підприємства має приймати уряд.

Читайте такожПриватизація-2013: рік масштабних провалівДовідка УНІАН. Одеський припортовий завод (ОПЗ) є одним з найбільших підприємств хімічної галузі України. Спеціалізується на виробництві аміаку, карбаміду, рідкого азоту, двоокису вуглецю, рідкого кисню, сірчанокислого натрію. Також займається перевантаженням хімічної продукції, яка надходить з країн СНД на експорт (є монополістом на вітчизняному ринку послуг з приймання, охолоджування і перевантаження аміаку).

ВАТ «Турбоатом» виробляє парові турбіни для теплових і атомних електростанцій, гідротурбіни для гідроелектростанцій, газові турбіни для ТЕС.