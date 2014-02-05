ФДМУ вже в лютому планує виставити на продаж «Харківобленерго» і «Сумихімпром»

Фонд державного майна України(ФДМУ) розраховує оголосити конкурси з відкритою пропозицією ціни за принципом аукціону з продажу 60% держпакета акцій «Харківобленерго» та 92,75% «Сумихімпрому» вже в лютому ц.р.

Про це йдеться у плані-графіку приватизації на 2014 р., оприлюдненому на сайті ФДМУ.

При цьому у Фонді держмайна зазначають, що продаж цих об'єктів стане можливим лише після затвердження Кабінетом міністрів України конкурсних умов продажу даних об'єктів.

Читайте такожОдеський припортовий завод і «Турбоатом» можуть бути продані в кінці рокуФДМУ також розраховує у квітні оголосити конкурси з продажу по 65% акцій «Миколаївобленерго» і «Хмельницькобленерго», в травні – 94,9% «Дніпродзержинської теплоелектроцентралі» і 60,2% «Запоріжжяобленерго», у червні - виставити на продаж 37% «Кримтеплоелектроцентралі», у вересні – 50,9% «Тернопільобленерго». При цьому, як зазначають у фонді, ці приватизаційні конкурси будуть оголошені лише після затвердженням урядом конкурсних умов.

Як повідомляв УНІАН, розмір надходжень від приватизації в 2014 р. встановлений на рівні 19,4 млрд грн. У січні надходження від приватизації становили 32,4 млн грн – лише 0,2% від річного плану.