Twitter втратив $6,4 млрд капіталізації через зниження темпів зростання аудиторії

Акції сервісу мікроблогів Twitter на торгах у Нью-Йорку після основної біржової сесії впали на 17,9% до 54,16 долара за папір. Капіталізація компанії впала на 6,43 млрд доларів. Розпродаж паперів почався після публікації фінансового звіту Twitter за четвертий квартал і весь 2013 рік, повідомляє ИТАР-ТАСС.

Сервіс залишається збитковим (в четвертому кварталі збиток зріс у 57 разів і становив 511,5 млн доларів), а виручка зросла на 116% до 243 млн доларів. Річна виручка збільшилася на 110% до 665 млн доларів, а збиток становив 645 млн доларів (минулого року - 79,4 млн доларів).

Виконавчий директор Twitter Дік Костоло назвав четвертий квартал - "найсильнішим", а 2013 рік загалом - "великим", так як більша частина річного збитку - 521 млн доларів - пов'язана з виплатою бонусів і опціонів співробітникам компанії.

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Але інвесторів розчарували не фінансові результати, а динаміка аудиторії сервісу. За четвертий квартал кількість нових користувачів Twitter збільшилася на 9 млн (3,8%) і досягла 241 млн. Темп приросту аудиторії в порівнянні з четвертим кварталом 2012 року впав майже вдвічі (з 6,4%).

Аналітик Pivotal Group Брайен Візер радий падінню акцій Twitter. "Воно наблизило очікування інвесторів до реальності", - констатував він.

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