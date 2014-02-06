Влада не збирається поспішати з приватизацією «Турбоатома»

Виконуючий обов'язки віце-прем'єр-міністра України Юрій Бойко не бачить необхідності в швидкій приватизації державного пакета акцій харківського «Турбоатома».

Як передає кореспондент УНІАН, про це Бойко заявив у Харкові в ході візиту на «Турбоатом».

Він зазначив, що на сьогодні терміни приватизації «Турбоатома» не вказані, оцінка підприємства не почата.

При цьому Бойко підтвердив, що «Турбоатом» знаходиться в плані приватизації на 2014 рік. «Із урахуванням того, як прибутково й успішно працює підприємство, ми переконані, що це підприємство буде оцінено в значну суму грошей. Причому сьогодні, чесно кажучи, я не бачу й сенсу продавати такий прибутково працюючий завод, який і так забезпечує 6 тисяч робочих місць, майже 6,9 тис. грн зарплати, стійко прибутковий, який інвестує власні кошти й постійно модернізується. Такий об'єкт продавати ми поспішати не будемо», - підкреслив Бойко.

Як раніше повідомляв УНІАН, Фонд державного майна України запланував можливий продаж 99,5% держпакета акцій «Одеського припортового заводу» (ОПЗ) і 75,2% «Турбоатома» на грудень 2014 року. Про це йдеться в оприлюдненому на сайті ФДМУ плані-графіку приватизації на поточний рік.

Раніше голова ФДМУ Олександр Рябченко заявляв, що «Турбоатому» не потрібен приватний інвестор для покращення показників його роботи, оскільки підприємство й так має хороші фінансові показники.

ВАТ «Турбоатом» виробляє парові турбіни для теплових і атомних електростанцій, гідротурбіни для гідроелектростанцій, газові турбіни для ТЕС.

Читайте такожФДМУ вже в лютому планує виставити на продаж «Харківобленерго» і «Сумихімпром»Виробництво турбін здійснюється за замкнутим циклом: від проектно-конструкторських і науково-дослідних робіт до виготовлення, складання, випробування турбін і відвантаження. До структури «Турбоатома» входять два спеціальні конструкторські бюро, технологічні підрозділи, науково-дослідні лабораторії, заготівельна база, механообробне виробництво, випробування енергетичного обладнання.

Управління державною частиною акцій ВАТ «Турбоатом» здійснює Фонд державного майна України, якому належить 75,22% акцій.