Мінфін не зміг продати ОВДП на позаплановому аукціоні

Міністерство фінансів України у четвер, 6 лютого, за підсумками проведення позапланового аукціону з продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), оголошеного сьогодні вранці, не залучив кошти до держбюджету, повідомляється на сайті міністерства.

За інформацією Мінфіну, інвесторам були запропоновані ОВДП у національній валюті терміном обігу 2,5 місяця з номінальним рівнем доходності 7,83% на 1,002 млрд грн, а також терміном обігу 5 років з номінальним рівнем доходності 14,25% на 481,723 млн. грн, але інвестори не подали жодної заявки.

Читайте такожМінфін має намір підвищити пропозицію короткострокових ОВДП у гривні і валютіЯк повідомляв УНІАН, Мінфін 4 лютого на плановому аукціоні з продажу ОВДП залучив до держбюджету 209,266 млн. грн.

У лютому Мінфін планував провести ще три аукціони з продажу ОВДП - 11, 18 і 25 лютого, але сьогодні вранці анонсував проведення позапланового аукціону.

Станом на 5 лютого обсяг ОВДП, що перебувають в обігу, за сумою основного боргу становив 253,095 млрд грн, при цьому у власності НБУ знаходяться держпапери на суму 148,781 млрд грн, у власності банків - 79,005 млрд грн, нерезидентів - 12,299 млрд грн.

За оперативними даними Держказначейства на 3 лютого, з початку року видатки держбюджету на погашення держборгу становили 4,820 млрд грн, на обслуговування держборгу — 3,048 млрд грн.

У 2013 році Мінфін у результаті аукціонів з розміщення ОВДП залучив до держбюджету 50,5 млрд грн, 5,3 млрд дол. і 0,1 млрд євро (108,650 млрд грн за курсом НБУ).

Згідно із Законом «Про Державний бюджет України на 2014 рік», граничний рівень держборгу на 2014 рік встановлено на рівні 585,484 млрд грн, або 35% ВВП.