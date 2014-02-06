Ослаблення гривні позитивно вплинуло на котирування акцій деяких компаній - експерти

Ослаблення гривні мало позитивний вплив на котирування акцій деяких великих експортно орієнтованих українських компаній.

Як повідомили УНІАН в інвесткомпанії Eavex Capital, ситуація з котируваннями найбільш ліквідних акцій показує, що навіть при девальвації гривні великі підприємства з валютною виручкою продовжать розвиватися.

Як зазначили в компанії, експортно орієнтовані металургійні заводи навіть виграють від помірного ослаблення національної валюти.

Читайте такожКабмін не буде переглядати бюджет через коливання курсу гривні На думку експертів Eavex Capital, те ж саме можна сказати про компанію «Мотор Січ», оскільки частка експорту в структурі її виручки становить 95%. За підсумками вчорашньої торгової сесії котирування акцій «Мотор Січі» піднялися на 2,2%.

Нагадаємо, в середу котирування акцій більшості паперів індексного кошика Української біржі показали зростання, тоді як на валютному ринку спостерігалося подальше ослаблення гривні до рівня 9,0 грн за долар США.