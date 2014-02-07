Apple викупила власні акції на $14 млрд після публікації негативної звітності

Корпорація Apple викупила власні акції на суму $14 млрд після публікації квартальної звітності, що розчарувала Уолл Стріт, передає «Газета.Ru» з посиланням на The Wall Street Journal.

В інтерв'ю виданню глава Apple Тім Кук повідомив, що протягом двох тижнів після публікації квартальної звітності вендор викупив свої акції на суму $14 млрд. Глава Apple відзначив, що за останні 12 місяців компанія купила свої акції на суму понад $40 млрд, що є рекордним показником для будь-якої компанії.

«Це означає, що ми робимо ставку на Apple. Це означає, що ми дійсно впевнені в тому, що робимо і плануємо зробити, - заявив Тім Кук на конференції в штаб-квартирі Apple. - Ми не просто говоримо про це. Ми показуємо це своїми діями».