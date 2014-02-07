Google купив акції Lenovo на $750 млн

Власник найбільшої в світі пошукової інтернет-системи Google Inc купив акції китайської компанії Lenovo на загальну суму 750 млн дол., повідомляє видання Reuters з посиланням на Гонконгську фондову біржу.

Згідно з повідомленням, пошуковик придбав 613,8 млн акцій Lenovo за ціною 1,2 дол. за штуку, що дозволило Google стати власником частки в 5,94% одного з найбільших світових виробників персональних комп'ютерів.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня компанія Lenovo підписала угоду про купівлю в Google виробника телефонів Motorola Mobility. Вартість угоди склала 2,91 млрд дол.

Читайте такожLenovo купує Motorola за 2,91 млрд дол.Довідка УНІАН. Google Inc. - американська корпорація, що інвестує в інтернет-пошук, хмарні обчислення та рекламні технології. Була заснована 4 вересня 1998 на той момент студентами Ларрі Пейджем і Сергієм Бріном. Штаб-квартира компанії знаходиться в Маунтін-В'ю (штат Каліфорнія, США).

Lenovo є провідним виробником персональних комп'ютерів у світі. Компанія також випускає мобільні телефони, нетбуки, сервери, монітори та інші пристрої.

Lenovo зареєстрована в Сbнгапурі, штаб-квартира розташована в Перчейзе (штат Нью-Йорк, США), а основні операційні офіси - в Пекіні (КНР). Кількість співробітників становить близько 27 тис. осіб.