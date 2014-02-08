Біржі США зросли на статистиці про стан ринку праці

Американські фондові індекси в ході торгів п'ятниці зросли на тлі даних щодо безробіття в США в січні, свідчать дані бірж.

Промисловий індекс Dow Jones виріс на 1,06% - до 15794,08 пункту, високотехнологічний NASDAQ - на 1,69%, до 4125,86 пункту, індекс широкого ринку S&P 500 - на 1,33%, до 1797,02 пункту, пише "Прайм".

Рівень безробіття в США в січні знизився на 0,1 процентного пункту в порівнянні з груднем і становив 6,6%, тоді як експерти не очікували змін. При цьому число робочих місць в несільськогосподарських галузях економіки зросла на 113 тисяч, тоді як аналітики очікували збільшення на 185 тисяч.

"Це можливість для покупки. Дані щодо робочих місць змінюються дуже швидко, і ми бачимо більш швидке економічне зростання", - зазначив старший ринковий стратег LPL Джеффрі Клейнтоп, чиї слова наводить агентство Bloomberg.

У США триває сезон корпоративних звітів, що також впливає на поведінку інвесторів. За даними агентства Bloomberg, відзвітувало вже дві третини компаній сектора S&P 500, і 76 відсотків з них повідомило про кращою, ніж очікувалося, прибутку.

***DJIA (Dow Jones Industrial Average, промисловий індекс Доу-Джонса) - середній показник руху курсів акцій 30 найбільших промислових корпорацій.

S&P 500 (Standard and poor's 500 Index) - індекс цін акцій 500 найбільших за ринковою капіталізацією компаній.

NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotation, автоматизована система котирування Національної асоціації фондових дилерів) - індекс високотехнологічних компаній. Він розраховується на підставі котирувань звичайних акцій всіх компаній (резидентів США та іноземних), торгованих у позабіржовій системі NASDAQ, зважених за ринковою капіталізацією.