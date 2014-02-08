Марк Цукерберг знову продав акції Facebook

Засновник соціальної мережі Facebook Марк Цукерберг продав ще 9,7% акцій, йдеться в матеріалах компанії на сайті комісії з цінних паперів і бірж США (SEC). Таким чином, його частка знизилася з 29,3% до 19,6%, а число акцій - з 632,65 млн до 478,9 млн, повідомляють "Ведомости".

Попереднього разу Facebook розкривала частку Цукерберга 19 грудня 2013 р. Тоді повідомлялося, що він реалізував опціон на придбання 60 млн акцій класу B і для продажу конвертував частину з них в акції класу А. Після операції частка Цукерберга в компанії знизилася з 58,8% до 56,1%. Кількість проданих акцій становила 41,4 млн.

Крім самого Цукерберга ще 27 млн акцій класу А продасть сама компанія, а решту - 1,64 млн акцій - член ради її директорів Марк Андерсен. Усього Facebook вперше після IPO продасть на біржі 70 млн акцій. Ціна вторинного розміщення акцій (SPO) визначена на рівні $55,05 за цінний папір. У проспекті, поданому Facebook в комісію з цінних паперів і ринків США, зазначалося, що з $55,05 банки-організатори SPO отримають по $0,27. З урахуванням ціни розміщення і за вирахуванням комісії банком соціальна мережа отримає $1,48 млрд, Цукерберг - $2,26 млрд, Андерсен - $90 млн.

Більшу частину заробленого Цукерберг витратить на сплату податків, які йому будуть нараховані при реалізації опціону. Соціальна мережа також повідомила, що Цукерберг пожертвує на благодійність близько 18 млн акцій майже на $1 млрд. Це повинно істотно скоротити податкові виплати, пише Reuters. Facebook витратить отримані від продажу акцій гроші «на поповнення капіталу та загальні потреби».

Facebook є найбільшою соціальною мережею в світі. За даними на вересень 2013 р., щодня порталом користувалися 728 млн осіб, щомісяця - 1,19 млрд. Виручка компанії в III кварталі 2013 р. по US GAAP склав $2,02 млрд, чистий прибуток - $425 млн.

Читайте такожСоціальна мережа Facebook відзначає 10 років з моменту запуску