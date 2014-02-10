Кабмін оприлюднив свої плани з продажу обленерго

Кабінет міністрів України запланував закінчити приватизацію шести великих держпакетів обленерго до кінця листопада 2014 р., йдеться в урядовому розпорядженні № 45-р від 29 січня ц.р., оприлюдненому на офіційному сайті.

Зокрема, до 30 листопада 2014 р. планується приватизувати 50,9% "Тернопіль-", 60,25% "Запоріжжя-", 60% "Харків-", 65% "Хмельницьк-", 46% "Черкаси-", 65% "Миколаївобленерго".

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Уряд також планує до 31 липня п.р. продати на фондових біржах 5-відсоткові пакети акцій "Харків-", "Хмельницьк-" і "Миколаївобленерго"

Нагадаємо, згідно з розпорядженням КМУ від 3 квітня 2013 р., великі держпакети обленерго планувалося реалізувати до кінця минулого року, а дрібні пакети - до 31 серпня 2013 р.