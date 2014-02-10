Загальний обсяг торгів на Українській біржі впав удвічі

Загальний обсяг торгів на Українській біржі за тиждень з 3 по 7 лютого порівняно з попереднім тижнем знизився вдвічі - до 97,9 млн грн з 189,5 млн грн, повідомили УНІАН на біржі.

Обсяг торгів на строковому ринку Української біржі за тиждень становив 16 млн грн. Обсяг торгів цінними паперами за тиждень становив 81,8 млн грн. (з них обсяг торгів акціями - 75,7 млн грн).

Станом на 6 лютого 2014 року для забезпечення виконання договорів щодо цінних паперів, укладених на Українській біржі, в розрахунковому центрі попередньо зарезервовані грошові кошти на суму 17,7 млн грн і цінні папери на суму 642,7 млн грн.

За підсумками торгів за період з 3 по 7 лютого 2014 року Індекс українських акцій, що розраховується Українською біржею, зріс на 1,2% - з 889,65 до 900,39 пункту.

Лідерами впливу на Індекс українських акцій стали іменні прості акції "Мотор Січ", вплив яких становить 11,14 індексних пункта, акції "Укрсоцбанку" (-4,96) і "Укрнафти" (4,21).

Лідерами обороту за тиждень стали акції "Мотор Січ", обсяг торгів за якими становив 8,8 млн грн, на другому місці акції "Укрнафти" - 2,57 млн грн, далі йдуть папери "Центренерго" - 2,5 млн грн. Частка зазначених цінних паперів в обороті становила 33,12%, 9,58% та 9,32% відповідно.

Як повідомляв УНІАН, загальний обсяг торгів на Українській біржі за тиждень з 27 по 31 січня збільшився на 13,9% - до 189,5 млн грн.