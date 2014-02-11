«Нафтогазвидобування» розпочне первинне розміщення облігацій 21 лютого

Найбільша в Україні приватна газодобувна компанія «Нафтогазвидобування», підконтрольна енергохолдингу ДТЕК бізнесмена Ріната Ахметова, з 21 лютого 2014 року приступить до розміщення трирічних процентних облігацій на суму 1 млрд грн, плануючи направити залучені кошти на фінансування інвестиційної програми.

Про це йдеться в повідомленні дніпропетровської фондової біржі «Перспектива», де і відбудеться розміщення.

Згідно з повідомленням, первинний продаж цих облігацій має завершитися до 20 лютого 2015 року.

Емітент планує випустити трьома серіями «А», «В» і «С» 1 млн шт. простих іменних процентних облігацій.

Як зазначили УНІАН у самій компанії, ставка купона за облігаціями є фіксованою і становить 14% річних. Кошти від продажу цінних паперів дозволять компанії збільшити обсяги видобутку природного газу та газового конденсату.

«Залучені кошти компанія «Нафтогазвидобування» планує направити на фінансування інвестиційної програми, загальний розмір якої в 2014 році перевищить 1,4 млрд грн», - говориться повідомленні компанії.

Як раніше повідомляв УНІАН, у жовтні 2013 року Комісія із захисту конкуренції Республіки Сербія надала дозвіл ДТЕК на придбання контрольного пакету акцій приватної компанії «Нафтогазвидобування».

Компанія «Нафтогазвидобування» - найбільша приватна газодобувна компанія в Україні. Основний акціонер - енергетичний холдинг ДТЕК. За інформацією українських ЗМІ, великими акціонерами підприємства є народні депутати Нестор Шуфрич та Микола Рудьковський, які представляють Партію регіонів.

Компанія розробляє ліцензійні ділянки на двох родовищах у Полтавській області - Семиренковском і Мачухском. Доведені запаси природного газу становлять 20 млрд куб. м, газового конденсату - 2 млн тонн. «Нафтогазвидобування» станом на лютий 2014 р. експлуатує 10 свердловин.

Обсяг видобутку природного газу за підсумками 2013 р. склав 506 млн куб. м, газового конденсату - 20 тис. тонн. У 2012 р. компанія видобула 645,227 млн куб. м газу, що на 16,6% менше, ніж у 2011 р.