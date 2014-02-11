ГПУ просить суд скасувати продаж 60,8% акцій «Донбасенерго»

Генеральна прокуратура України звернулася до Окружного адміністративного суду Києва з позовом до Кабінету міністрів України, Фонду державного майна України (ФДМУ), в якому просить визнати недійсними приватизаційний конкурс і його результати з продажу 60,8% держпакету акцій енергогенеруючої компанії «Донбасенерго». Інформація про це міститься в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Як йдеться у позові, Генпрокуратура, зокрема, просить визнати недійсними розпорядження Кабінету міністрів і наказ ФДМУ, що стосуються затвердження умов продажу «Донбасенерго», всі рішення Фонду держмайна, що стосуються проведення і затвердження результатів цього конкурсу, та ін.

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Окружний адміністративний суд Києва ухвалив рішення почати провадження у цій справі, попри те, що встановлений термін звернення з позовом у цій справі вже закінчився.

Як повідомили УНІАН у Фонді держмайна, намічене на 11 лютого судове засідання було перенесено на іншу дату.

Як повідомляв УНІАН, 21 серпня 2013 року Фонд державного майна України визнав "Енергоінвест Холдинг" (Донецьк) переможцем приватизаційного конкурсу з продажу 60,773% держпакету акцій "Донбасенерго".

"Енергоінвест Холдинг" запропонував за пакет акцій найвищу ціну в 718,92 млн. грн, що на 77,9 млн. грн більше за його початкову ціну.

Довідка УНІАН. «Донбасенерго» експлуатує дві теплові електростанції – Старобешівську і Слов'янську, сумарна потужність яких становить 2550 МВт.

Бізнесмен Ігор Гуменюк є мажоритарним акціонером Energoinvest Holding B.V., якій належить 91% компанії «Енергоінвест Холдинг».