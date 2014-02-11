Мінфін на ОВДП-аукціоні залучив до бюджету 1,151 млрд грн

Міністерство фінансів України Міністерство фінансів України у вівторок, 11 лютого, після невдалого позапланового аукціону 6 лютого, на плановому аукціоні з продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 1,151 млрд грн, повідомляється на сайті міністерства.

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За інформацією Мінфіну, всі кошти залучено в національній валюті в результаті розміщення 5-річних ОВДП під 14,25% річних за двома поданими заявками.

Також повідомляється, що розмір держборгу відповідає межам, встановленим Бюджетним кодексом і Законом України «Про Державний бюджет України на 2014 рік».

Як повідомляв УНІАН, Мінфін 6 лютого не зміг залучити кошти до держбюджету на позаплановому аукціоні. На плановому аукціоні 4 лютого Мінфін залучив 209,266 млн. грн.

У лютому Мінфін має намір провести ще два аукціони з продажу ОВДП - 18 і 25 лютого.

Станом на 10 лютого обсяг ОВДП, які перебувають в обороті, за сумою основного боргу становив 253,731 млрд грн, при цьому у власності НБУ перебувають держпапери на суму 147,698 млрд грн, у власності банків - 80,325 млрд грн, нерезидентів - 12,935 млрд грн.

За оперативними даними Держказначейства на 10 лютого, з початку року до держбюджету надійшло 5,456 млрд грн від запозичень, витрати на погашення держборгу становили 7,565 млрд грн, на обслуговування держборгу - 3,536 млрд грн.

У 2013 році Мінфін в результаті аукціонів з розміщення ОВДП залучив до держбюджету 50,5 млрд грн, 5,3 млрд дол. і 0,1 млрд євро (108,650 млрд грн за курсом НБУ).

Згідно із Законом «Про Державний бюджет України на 2014 рік», граничний рівень держборгу на 2014 рік встановлено на рівні 585,484 млрд грн, або 35% ВВП.