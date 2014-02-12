Fitch знизило рейтинги 12 українських компаній

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings слідом за зниженням суверенного рейтингу України до рівня «ССС» знизило корпоративні рейтинги 12 українських компаній, що працюють в аграрному секторі, металургії та енергетиці, включаючи Національну акціонерну компанію «Нафтогаз України», йдеться в повідомленні агентства.

«Зміна рейтингів відображає нашу стурбованість політичною нестабільністю і економічною ситуацією в Україні, що може істотно вплинути на можливості компаній з виконання зобов'язань у національній та іноземній валюті», - йдеться в повідомленні Fitch.

Крім «Нафтогазу», агентство знизило довгострокові рейтинги в іноземній валюті до рівня «ССС» з «В-» компанії ДПЕК, гірничорудній компанії Ferrexpo, компанії Fintest Trading Co, транспортній компанії «Лемтранс», металургійному холдингу «Метінвест», агрохолдингам «Миронівський хлібопродукт» (МХП), «Мрія», «Авангард», «Кернел», «Креатив» і компанії «Укрлендфармінг».

Довгострокові рейтинги в національній валюті знижено до «В-» з «В» щодо агрохолдингу «Авангард», компанії ДПЕК, компанії Fintest Trading Co., агрохолдингу «Кернел», транспортної компанії «Лемтранс», металургійного холдингу «Метінвест», агрохолдингів «Миронівський хлібопродукт», «Мрія», «Креатив» і компанії «Укрлендфармінг» (всі – з негативним прогнозом).

Довгостроковий кредитний рейтинг у національній валюті для НАК «Нафтогаз України» знижено до «ССС».

Рейтинг поворотності активів на рівні «RR4» присвоєно агрохолдингам «Авангард», МХП, «Мрія», компанії ДПЕК, гірничорудній Ferrexpo, транспортній компанії «Лемтранс», компанії «Укрлендфармінг», холдингу «Метінвест», а також НАК «Нафтогаз Укрїани».

Як повідомляв УНІАН, 10 лютого Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило суверенний рейтинг України в іноземній валюті до рівня «ССС» з "B-" і підтвердило довгостроковий рейтинг у національній валюті на рівні «В-» з негативним прогнозом.

Агентство зазначало, що чинниками, які вплинули на зниження рейтингу України, стало наростання політичного конфлікту, погіршення доступу до зовнішнього фінансування, зниження міжнародних резервів.

29 січня Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's Ratings Services знизило рейтинги України за зобов'язаннями в іноземній валюті до «ССС+/С» у зв'язку з складною політичною ситуацією, прогноз — «негативний».

3 лютого Міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service знизило суверенний кредитний рейтинг України до рівня «Caa2» з «Caa1» з негативним прогнозом.