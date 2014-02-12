ФДМУ в березні виставить на біржах пакети акцій "Черкаси-" та "Сумиобленерго"

Фонд державного майна України (ФДМУ) планує виставити на біржах у березні 46% держпакету акцій "Черкасиобленерго" і 25% акцій "Сумиобленерго", повідомляє офіційне видання ФДМУ "Відомості приватизації" від 12 лютого п.р.

Як йдеться в повідомленні відомства, 46% "Черкасиобленерго" будуть виставлені на торги 5 березня на фондовій біржі "Іннекс", 25% "Сумиобленерго" - 11 березня на Українській фондовій біржі. Стартова вартість пакетів становить 98,7 млн. грн і 162,8 млн. грн відповідно.

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Довідка УНІАН. «Черкасиобленерго» здійснює ліцензійну діяльність з поставки і передачі електроенергії на території Черкаської області.

На даний момент держава контролює 71% акцій "Черкасиобленерго". Прямий контроль над пакетом 46% акцій здійснює Фонд державного майна, опосередкований, – через «УкрЕСКО» (25%). 26,63% акцій контролює Garensia Enterprises Limited (Кіпр).

25% + 1 акцію ПАТ "Сумиобленерго" передано згідно з постановою Кабінету міністрів про створення НАК "Енергетична компанія України" до статутного фонду НАК. За даними Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку, найбільшими недержавними власниками компанії є кіпрські Larva Investments Limited і UA Energy Distribution Holding, яким належать пакети 24,99% і 18,5% відповідно. Ще 24,99% акцій належать Bikontia Enterprises Limitet (Кіпр).