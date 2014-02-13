Мінфін залучив до держбюджету 1,655 млрд грн на позаплановому ОВДП-аукціоні

Міністерство фінансів України у четвер, 13 лютого, залучило до державного бюджету 1,655 млрд грн на позаплановому аукціоні з продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), повідомляється на сайті міністерства.

За інформацією Мінфіну, всі кошти залучено в національній валюті в результаті розміщення 5-річних ОВДП під 14,25% річних за однією поданою заявкою.

Також повідомляється, що розмір держборгу відповідає межам, встановленим Бюджетним кодексом і Законом України «Про Державний бюджет України на 2014 рік».

Як повідомляв УНІАН, Мінфін після невдалого позапланового аукціону 6 лютого на плановому аукціоні 11 лютого залучив до держбюджету 1,151 млрд грн. На плановому аукціоні 4 лютого Мінфін залучив 209,266 млн. грн.

У лютому Мінфін планував провести ще два аукціони з продажу ОВДП - 18 і 25 лютого.

Станом на 12 лютого обсяг ОВДП, що перебувають в обігу, за сумою основного боргу становив 253,869 млрд грн, при цьому у власності НБУ перебувають держпапери на суму 147,698 млрд грн, у власності банків - 80,389 млрд грн, нерезидентів - 12,962 млрд грн.

За оперативними даними Держказначейства на 10 лютого, з початку року до держбюджету надійшло 5,456 млрд грн від запозичень, витрати на погашення держборгу становили 7,565 млрд грн, на обслуговування держборгу - 3,536 млрд грн.

У 2013 році Мінфін у результаті аукціонів з розміщення ОВДП залучив до держбюджету 50,5 млрд грн, 5,3 млрд дол. і 0,1 млрд євро (108,650 млрд грн за курсом НБУ).

Згідно із Законом «Про Державний бюджет України на 2014 рік», граничний рівень держборгу на 2014 рік встановлено на рівні 585,484 млрд грн, або 35% ВВП.