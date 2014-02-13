Fitch знизило рейтинг «Укрзалізниці»

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings слідом за зниженням суверенних рейтингів України знизило довгостроковий кредитний рейтинг Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниці») в іноземній валюті до «ССС» з «В-».

Згідно з повідомленням агентства, рейтинг "Укрзалізниці" в національній валюті підтверджено на рівні «В-». Прогноз за усіма рейтингами - негативний.

Короткостроковий кредитний рейтинг "Укрзалізниці" в іноземній валюті знижено до рівня "С" з рівня "В".

Водночас агентство також знизило довгостроковий рейтинг випуску боргових зобов'язань відомства на суму 500 мл. дол. до «CCC» з «B-» .

"Рейтинг дефолту емітента "Укрзалізниці" в іноземній валюті знижено, а рейтинг дефолту емітента в національній валюті підтверджено, оскільки рейтинги компанії перебувають на одному рівні з рейтингами держави. Fitch використовує свою методологію з рейтингування компаній держсектору і розглядає "Укрзалізницю" як залежну компанію з підтримкою держави", - зазначається у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 10 лютого міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило суверенний рейтинг України в іноземній валюті до рівня «ССС» з "B-" і підтвердило довгостроковий рейтинг у національній валюті на рівні «В-» з негативним прогнозом.

Довідка УНІАН. Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») - орган управління залізничним транспортом загального користування, здійснює централізоване управління процесом перевезень у внутрішньому і міждержавному сполученнях, регулює виробничо-господарську діяльність залізниць.

До складу "Укрзалізниці" входять шість залізниць України: Південно-Західна, Придніпровська, Донецька, Львівська, Одеська і Південна.

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