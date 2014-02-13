Fitch знизило рейтинг «Укрзалізниці»
Fitch Ratings слідом за зниженням суверенних рейтингів України знизило довгостроковий кредитний рейтинг «Укрзалізниці»
Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings слідом за зниженням суверенних рейтингів України знизило довгостроковий кредитний рейтинг Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниці») в іноземній валюті до «ССС» з «В-».
Згідно з повідомленням агентства, рейтинг "Укрзалізниці" в національній валюті підтверджено на рівні «В-». Прогноз за усіма рейтингами - негативний.
Короткостроковий кредитний рейтинг "Укрзалізниці" в іноземній валюті знижено до рівня "С" з рівня "В".
Водночас агентство також знизило довгостроковий рейтинг випуску боргових зобов'язань відомства на суму 500 мл. дол. до «CCC» з «B-» .
"Рейтинг дефолту емітента "Укрзалізниці" в іноземній валюті знижено, а рейтинг дефолту емітента в національній валюті підтверджено, оскільки рейтинги компанії перебувають на одному рівні з рейтингами держави. Fitch використовує свою методологію з рейтингування компаній держсектору і розглядає "Укрзалізницю" як залежну компанію з підтримкою держави", - зазначається у повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, 10 лютого міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило суверенний рейтинг України в іноземній валюті до рівня «ССС» з "B-" і підтвердило довгостроковий рейтинг у національній валюті на рівні «В-» з негативним прогнозом.
Довідка УНІАН. Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») - орган управління залізничним транспортом загального користування, здійснює централізоване управління процесом перевезень у внутрішньому і міждержавному сполученнях, регулює виробничо-господарську діяльність залізниць.
До складу "Укрзалізниці" входять шість залізниць України: Південно-Західна, Придніпровська, Донецька, Львівська, Одеська і Південна.
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