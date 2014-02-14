«Нафтогаз» збільшить статутний капітал на 11 млрд грн за рахунок випуску облігацій

Кабінет міністрів схвалив збільшення статутного капіталу Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» на 11,066 млрд грн за рахунок випуску облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Відповідне рішення закріплене урядовою постановою від 12 лютого.

Згідно з документом, ОВДП випускаються терміном обігу до 5 років під 14,3% річних.

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«Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України" забезпечити використання одержаних ОВДП у господарській діяльності відповідно до статуту компанії», - зазначається у документі.

Як раніше повідомляв УНІАН, на початку лютого «Нафтогаз» звернувся до підприємств теплокомуненерго з проханням погасити борг у розмірі 27 млрд грн за спожитий газ, в іншому разі компанія погрожувала блокуванням рахунків злісних неплатників.

Загальний борг НАК «Нафтогаз України» перед «Газпромом» за поставлений у 2013 році і у січні 2014 року природний газ становить 3,29 млрд дол.

Депутат від «Партії регіонів» Сергій Кацуба, котрий раніше обіймав посаду заступника голови правління НАК «Нафтогаз України», 3 лютого зареєстрував у Верховній Раді законопроект, яким пропонується виділити «Нафтогазу» 24,7 млрд грн за рахунок збільшення внутрішніх державних запозичень для погашення різниці між ціною газу, що імпортується, і ціною його реалізації для виробництва теплової енергії для населення.