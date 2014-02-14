«Промінвестбанк» розпочне розміщення облігацій на 1 млрд грн

Про це повідомив банк у системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно з повідомленням, банк має намір розмістити з 3 березня 2014 року по 16 січня 2015 року облігації серії G на 300 млн грн, з 7 квітня 2014 року по 20 лютого 2015 року облігації серії Н на 400 млн грн, з 5 травня 2014 року по 20 березня 2015 року облігації серії I на 300 млн грн.

За інформацією банку, облігації будуть випущені з метою залучення ресурсів для збільшення кредитно-інвестиційного портфеля.

Довідка УНІАН. «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» («Промінвестбанк») працює на ринку України з 1992 року і входить до групи найбільших банків України.

Основним власником банку є російська державна корпорація «Банк розвитку і зовнішньоекономічної діяльності (Зовнішекономбанк)» - 97,8502% акцій.

«Промінвестбанк» у 2013 році порівняно з 2012 роком збільшив збиток у 8 разів - до 2,577 млрд грн.