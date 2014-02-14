Одна з найбільших компаній Японії купує Viber за 900 млн дол.

Одна з найбільших японських компаній на ринку електронної комерції Rakuten на засіданні ради директорів ухвалила рішення придбати 100% акцій мобільного сервісу безкоштовних дзвінків Viber за 900 млн дол.

Про це повідомляється на офіційному сайт компанії.

Згідно з повідомленням, Rakuten вирішив купити Viber для того, щоб зміцнити свої позиції в електронній комерції за допомогою великої кількості користувачів месенджера. На сьогодні кількість «юзерів» Viber становить близько 280 млн чоловік з 200 країн світу.

«Це придбання дозволить Rakuten вийти на нові ринки», - йдеться в повідомленні компанії.

Довідка УНІАН. Viber - додаток для смартфонів, що дозволяє робити безкоштовні дзвінки (оплата тільки інтернет-трафіку) і передавати текстові повідомлення між мобільними пристроями з встановленим сервісом.

Компанія Viber Media була заснована в 2010 році Тальмон Марко і Ігорем Магазинником. Головний офіс месенджера знаходиться на Кіпрі з пунктами розробки в Білорусі (Мінськ, Брест) та Ізраїлі.

Rakuten - один з найбільших інтернет-холдингів в Японії. Розроблена компанією платформа Rakuten Ichiba є найбільшою за обсягом продажів сайтом електронної комерції в Японії і одною з найбільших у світі.

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