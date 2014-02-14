«Укрлендфармінг» має намір придбати «Сумихімпром»

«Компанія Райз», що входить до складу найбільшого за розміром земельного банку в Україні агрохолдинга «Укрлендфармінг», претендує на придбання 92,75% державного виробника добрив «Сумихімпром», повідомило УНІАН джерело на ринку.

На даний момент 100% акцій хімічного підприємства належать державі.

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Як повідомляв УНІАН, Фонд державного майна планує виставити на продаж 92,75% «Сумихімпрому» вже в лютому поточного року. За словами голови ФДМУ Олександра Рябченка, стартова ціна планованого до продажу пакета акцій становить 405 млн. грн і ще 105-110 млн. грн боргу перед державою буде зобов'язаний погасити покупець акцій підприємства після укладення договору купівлі-продажу. Загальна заборгованість «Сумихімпрому» становить близько 1,39 млрд грн. Раніше інтерес до придбання акцій «Сумихімпрому» виявляла Group DF Дмитра Фірташа.

У жовтні 2013 року Фонд держмайна визнав компанію «Райз» переможцем приватизаційного конкурсу з продажу 93,52% держпакета акцій виробника добрив «Стебницьке гірничо-хімічне підприємство «Полімінерал». Придбання обійшлося компанії в 56 млн. грн.

Довідка УНІАН. До складу «Укрлендфармінгу» входять 146 зерносховищ, 19 птахофабрик, 19 м'ясокомбінатів, дев'ять ферм з вирощування курей-несучок, шість насіннєвих заводів, шість цукрових заводів, шість комбікормових заводів, три селекційні господарства, три репродуктори, два заводи з виробництва шкіри і завод з виробництва яєчних продуктів. Земельний банк компанії після придбання українських активів холдингу «Валінор» восени 2013 року становив 657 тис. га.

«Сумихімпром» – енергохімічний комплекс, що виробляє двоокис титану, мінеральні добрива, сірчану і фосфорну кислоти, залізо-оксидні пігменти і коагулянти. У 2013 році підприємство одержало 200,6 млн. грн чистих збитків. Чистий доход компанії торік скоротився на 32,5% – до 1,416 млрд грн.

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