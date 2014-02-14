Кабмін переніс випуск фінансових векселів на цей рік

Кабінет міністрів України продовжив до 25 лютого терміни інвентаризації заборгованості з різниці в комунальних тарифах та відшкодування податку на додану вартістю з можливістю її подальшого оформлення у вигляді казначейських фінансових векселів, а також переніс терміни оформлення финвекселей в рахунок погашення боргів з ПДВ на момент прийняття законодавчих змін у Податковий кодекс.

Про це йдеться в постанові уряду №41, розміщеному на Урядовому порталі.

Читайте такожМіндоходов: Векселі відшкодують платежі за ПДВ на суму 12 мільярдів гривень

«Провести інвентаризацію фактичної бюджетної заборгованості, обсяг якої за кожним бюджетним зобов'язанням перевищує 500 тис. грн станом на 1 січня 2014 року, та подати до органів Державної казначейської служби за місцем обслуговування до 25 лютого 2014 року інформацію про фактичної заборгованості, що підлягає реструктуризації, в паперовій та електронній формі», - йдеться в постанові. - «Встановити, що прийняте в серпні постанова № 683 «Деякі питання випуску фінансових векселів» в частині відшкодування з бюджету сум податку на додану вартість через отримання казначейського фінансового векселя, використовується після набуття чинності закону про внесення зміни до пункту 19 розділу 10 «Перехідних положень» Податкового кодексу України, що передбачає продовження терміну видачі фінвекселів органами, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів».

У липні 2013 року Верховна Рада прийняла за основу і загалом законопроект про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2013 рік", що дозволяє реструктуризувати бюджетну заборгованість, зокрема з податку на додану вартість, фінансовими векселями на добровільній основі.

Міндоходів прогнозувало можливий обсяг бюджетних відшкодувань ПДВ за допомогою випуску фіскальних векселів на рівні 12 млрд грн. Однак за фактом до кінця 2013 року звернень підприємців за фінансовими векселями в рахунок погашення бюджетної заборгованості з ПДВ не було.

У лютому 2014 року Кабінет міністрів України доручив Міністерству фінансів України здійснити випуск п'ятирічних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) в обсязі 3,8 млрд грн під 14,25% річних для погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію та послуги централізованого водопостачання та водовідведення, яка виникла в результаті невідповідності фактичної вартості послуг за тарифами, затвердженими місцевими органами влади.

Як повідомляв УНІАН, у 2013 році загалом по країні обсяг відшкодування з податку на додану вартість підприємцям України зріс на 7,5 млрд грн (на 16%) - до 53,4 млрд грн. Обсяг виплат за підсумками 2013 року перевищив обсяг заявок на 3,5 млрд грн. У 2012 році обсяг відшкодувань становив 46 млрд грн при заявці в 43,3 млрд грн.

Загальний обсяг заборгованості з відшкодування податку на додану вартість підприємцям України, сформований у попередні роки, скоротився у 2013 році на 0,3 млрд грн і на початок 2014 року становив 14,9 млрд грн. Простроченої заборгованості з ПДВ, за інформацією Міндоходів, в Україні немає.

Водночас заборгованість підприємств теплокомуненерго перед НАК «Нафтогаз України» за підсумками 2013 року становила 24,8 млрд грн.

Читайте такожЯнукович підписав закон про векселі