Обсяг зареєстрованих випусків цінних паперів за рік зріс на 30%

Обсяг зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів і фондового ринку (НКЦПФР) випусків цінних паперів у 2013 році зріс на 30% - до 142 млрд грн, повідомили УНІАН у прес-службі комісії.

НКЦПФР минулого року також зареєструвала випуски акцій на 64,2 млрд грн, що в 4 рази більше, ніж у 2012 році. Водночас, обсяг зареєстрованих емісій облігацій підприємств минулого року знизився на 17% - до 42,47 млрд грн.

НКЦПФР у 2013 році також зареєструвала 35 млрд грн цінних паперів інститутів спільного інвестування (ІСІ), що на 3% більше, ніж попереднього року.

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Довідка УНІАН. Обсяг зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів і фондового ринку випусків цінних паперів у 2012 році становив 107,7 млрд грн, із них було зареєстровано випусків акцій на 15,8 млрд грн, облігацій підприємств – 51,4 млрд грн. Обсяг зареєстрованих випусків ІСІ становив 34 млрд грн.

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