Лідерами за обсягами торгів у 2013 році стали біржі «Перспектива» і ПФТС

Лідерами за обсягами торгів у 2013 році стали біржа «Перспектива», загальний обсяг торгів на якій склав 319,8 млрд грн, а частка ринку -67,4%, і фондова біржа ПФТС (112,9 млрд грн і 23,8% відповідно), повідомили УНІАН у прес-службі Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно з повідомленням, загальний обсяг торгів на Київській міжнародній фондовій біржі за минулий рік склав 11,8 млрд грн, а частка ринку - 2,5%, на Українській біржі - 10,9 млрд грн (2,3%), на Придніпровській фондовій біржі - 13 млрд грн (2,7%), на Українській фондовій біржі - 3,4 млрд грн (0,7%), на Східно-Європейській фондовій біржі - 1 млрд грн (0,23%), на Українській міжнародній фондовій біржі - 1,2 млрд грн (0,26%), на ІННЕКС - 220,7 млн. грн. (0,05%), на Українській міжбанківській валютній біржі - всього 1,5 млн грн.

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Як повідомляв УНІАН, на початок 2014 року в Україні діяло 10 бірж, що здійснюють торгівлю цінними паперами. Загальний обсяг торгів на організованому ринку в 2013 році склав 474,6 млрд грн.

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