Фондовий ринок США завершив тиждень зростанням

Американські фондові індекси за підсумками торгів п'ятниці зросли на тлі внутрішньої статистики, повідомляє Прайм.

Промисловий індекс Dow Jones зріс на 0,79% - до 16154,39 пункту, високотехнологічний NASDAQ - на 0,08%, до 4244,03 пункту, індекс широкого ринку S&P 500 - на 0,48%, до 1838,63 пункту.

Індекс споживчих настроїв Мічиганського університету, що відображає ступінь довіри домогосподарств до економіки США, у лютому, за попередньою оцінкою, не змінився в порівнянні з січнем. Дані виявилися кращими за прогнози аналітиків, що чекали зниження показника до 80,6 пункту.

Читайте такожОбсяг зареєстрованих випусків цінних паперів за рік зріс на 30%Ціни на імпорт у США в січні збільшилися на 0,1% в місячному виразі та знизилися на 1,5% - в річному, повідомляє бюро статистики міністерства праці США. Аналітики, опитані агентством Рейтер, очікували зниження цін на 0,1% у місячному виразі.

Обсяг промислового виробництва у США в січні скоротився на 0,3% порівняно з груднем. Аналітики очікували зростання на 0,3%.

"Я думаю, ринок усе ще вважає, що економіка рухається в правильному напрямі", - констатував агентству Bloomberg головний ринковий стратег Banyan Partners Роберт Павлик.