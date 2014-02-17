WIG Ukraine минулого тижня впав на 3,6%

Індекс українських компаній Варшавського фондового ринку WIG Ukraine за останні п'ять торгових сесій просів ще на 3,6%, закрившись поблизу нового історичного мінімуму, досягнутого минулого тижня.

Як передає кореспондент УНІАН з Варшави, український індекс оновив свій історичний мінімум на рівні 433,49 пункту, завершивши торги п'ятниці на рівні 438,85 пункту.

WIG Ukraine погіршив мінімум порівняно з попереднім, досягнутим тижнем раніше, на 20 пунктів.

Минулого тижня найбільше подешевшали акції сільськогосподарських KSG Agro (-13%), IMC (-10,5%) і другої найбільшої української компанії на ВФБ, Astarta (-7,5%).

Папери останньої компанії на останньому закритті опустилися нижче рівня 60 злотих за акцію вперше з грудня минулого року (1 дол. = 3 злотих).

Акції інших компаній, крім тих, що зберегли свою вартість на рівні попереднього тижня Westa і KDM Shipping, і Agroton, що подорожчала на 17%, подешевшали від 0,03% до 3,5%.

Найменше втратили в ціні папери Kernel, що належать до "блакитних фішок".

Індекс найбільш ліквідних компаній польського фондового ринку додав за минулий тиждень 2,8% на тлі 2,4% плюсу індикатора широкого ринку.

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Як повідомляв УНІАН, WIG Ukraine, що знижується з початку поточного року, на попередньому тижні оновив досягнутий у грудні 2013 року історичний мінімум, закрившись на рівні 455,10 пункту.

Запущений у травні 2011 року український індекс із базових тисячі пунктів закінчив 2012 рік 25% мінусом, а роком раніше просів на 35,5%.

На Варшавській біржі котируються папери 13 компаній з України, дві з яких на альтернативному майданчику для менших емітентів - NewConnect. Перша компанія з України вийшла на польський ринок у 2006 році, а останнім дебютантом стала Сereal Planet, яка вийшла на альтернативний ринок ВФБ у грудні 2013 року.