Обсяг торгів на біржі «Перспектива» зріс майже в 10 разів

Обсяг торгів на фондовій біржі «Перспектива» з 10 по 14 лютого склав 27 млрд грн, що майже в 10 разів більше, ніж попереднього тижня, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

З початку року обсяг торгів на біржі досяг 64,16 млрд грн (майже вдвічі більше, ніж за аналогічний період попереднього року).

Як зазначили на біржі, таке значне зростання обсягів відбулося, в першу чергу, за рахунок операцій з ОВДП. Зокрема, минулого тижня обсяг торгів державними облігаціями зріс у 12 разів, у той же час обсяг торгів акціями зменшився на 45%, облігаціями підприємств - на 77%, опціонними сертифікатами - на 39%, строковими контрактами - на 3%. Загальна сума торгів за ОВДП з 10 по 14 лютого склала 26,8 млрд грн. На операції з акціями припало всього 2,7 млн грн, строкові контракти - 217,9 млн грн, на облігації підприємств - 68 млн грн.

Як зазначили на біржі, з початку року ФБ "Перспектива" посіла перше місце серед бірж за обсягом торгів, її частка у загальному обігу склала 82%.

Читайте такожЛідерами за обсягами торгів у 2013 році стали біржі «Перспектива» і ПФТС

Довідка УНІАН. Обсяг торгів на фондовій біржі «Перспектива» з 3 по 7 лютого склав 2,76 млрд грн, що на 35% менше, ніж попереднього тижня.

Обсяг торгів на фондовій біржі «Перспектива» за підсумками 2013 року склав 319 млрд грн, що в 2,2 рази більше, ніж попереднього року.