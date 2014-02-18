Кабмін вирішив продати блокпакети двох генеруючих компаній і 7 обленерго

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про продаж держпакетів акцій у розмірі 25% плюс 1 акція енергогенеруючих компаній "ДТЕК Дніпроенерго" і "ДТЕК Західенерго", а також "Вінницяобленерго", "Чернівціобленерго", " ДТЕК Донецькобленерго", "Закарпаттяобленерго", "ДТЕК Дніпрообленерго", "Київенерго" і "ДТЕК Крименерго".

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Про це йдеться в постанові Кабміну № 47 від 12 лютого ц.р., розміщеному на урядовому сайті.

Блокпакети енергокомпаній планується продати до 30 листопада 2014 р., реалізація буде проходити на аукціонах з відкритим підвищенням ціни.

Як повідомляв УНІАН, Фонд державного майна України (ФДМУ) вже вніс зміни до плану-графіка приватизації, відповідно до якого у лютому ц.р. планується виставити на продаж 25% акцій "Донбасенерго", а в березні - 25% акцій "Західенерго" і "Дніпроенерго".

ФДМУ також планує в лютому виставити на продаж 25% "Вінниця-" і "Закарпаттяобленерго", у березні - по 25% "Чернівці-", "Донецьк-", "Дніпрообленерго". У квітні на продаж планується виставити також блокпакети акцій "Київенерго" і "Крименерго".

Голова ФДМУ Олександр Рябченко раніше заявив, що розраховує завершити у 2014 р. приватизацію об'єктів електроенергетики. За його словами, на сьогодні ФДМУ активно співпрацює в питанні приватизації підприємств енергетики з Міністерством енергетики та вугільної промисловості.

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