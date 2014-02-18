Україна розмістила на ірландській біржі євробонди на $2 млрд

Україна в рамках залучення кредиту Російської Федерації здійснила розміщення суверенних євробондів, включених до лістингу на Ірландській фондовій біржі, обсягом 2 млрд дол. під 5% річних. Відповідне повідомлення розміщено на сайті біржі.

Як зазначається, випуск паперів прийнято в офіційний лістинг біржі.

Випуск паперів було схвалено урядом у січні цього року. Його було оформлено як додаткову емісію бондів, випущених у грудні 2013 року обсягом 3 млрд дол. під 5% річних із терміном погашення в грудні 2015 року.

Як очікується, викуп паперів російською стороною може бути здійснений до кінця цього тижня. Таким чином, у разі розміщення чергового траншу цінних паперів, Україна отримає загалом 5 із 15 млрд дол. кредиту від Російської Федерації, домовленість про надання якого було досягнуто на зустрічі президентів Росії та України в грудні 2013 року.

За інформацією аналітиків світових рейтингових агентств, розміщення євробондів може бути підставою для перегляду прогнозів за суверенними рейтингами України, які на даний момент закріплені на рівні переддефолтних із негативним прогнозом.

Як повідомляв УНІАН, дозвіл на випуск першого траншу облігацій також було дано урядом і закріплено прийнятими в парламенті змінами до закону про державний бюджет у частині збільшення граничного рівня державного боргу на 2013 рік. Папери було продано за ціною 100% від номіналу з доходністю 5%. Організатором розміщення виступив «ВТБ Капітал». Кошти було направлено на поповнення золотовалютних резервів, а також виконання соціальних зобов'язань – зокрема, виплату пенсій і погашення заборгованості із зарплат бюджетників.

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