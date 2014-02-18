Кабмін передумав продавати «Центренерго»

Кабінет міністрів виключив зі списку енергопідприємств, що підлягають приватизації, 53,3% держпакета акцій енергогенеруючої компанії «Центренерго», яка восени минулого року запустила два з чотирьох пошкоджених після пожежі блоку Вуглегірської ТЕС.

Відповідне рішення закріплено в урядовому розпорядженні від 10 лютого.

Як раніше повідомляв УНІАН, 29 березня 2013 року на Вуглегірській тепловій електростанції ПАТ «Центренерго» сталася пожежа, в результаті якого було зруйновано чотири енергоблоки.

Згідно з планом відновлення ТЕС, запуск третього блоку очікується до 1 березня 2014 року, а другого блоку - протягом 2014 року, 1 і 4 блоки були пущені в кінці минулого року.

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Довідка УНІАН. Державна енергогенеруюча компанія «Центренерго» експлуатує Вуглегірську, Зміївську і Трипільську ТЕС (23 енергоблоки потужністю від 175 МВт до 800 МВт) сумарною встановленою потужністю 7 550 МВт.

78,29% акцій «Центренерго» володіє НАК «Енергетична компанія України», решта 21,71% акцій компанії приватизовані, з них 2,33% володіють фізособи, 19,38% - юридичні особи, зокрема, 10% належать «Альфа-Банку».