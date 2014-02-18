Нацбанк викупив ОВДП на 11 млрд грн для поповнення статутного капіталу «Нафтогазу»

Обсяг облігацій внутрішньої держпозики у портфелі НБУ 17 лютого склав 160,737 млрд грн, що на 11,066 млрд грн більше, ніж у попередній день, 14 лютого.

За інформацією на сайті НБУ, частка регулятора у загальному обсязі розміщених ОВДП досягла 60,43%. У той же час, частка інших учасників ринку, банків і нерезидентів, змінилася незначно і становить 30,31% і 4,85%, відповідно.

«Одноденне зростання портфеля облігацій в точності відповідає вкладу уряду в капітал «Нафтогазу України». 12 лютого уряд прийняв рішення про збільшення статутного капіталу «Нафтогазу» на 11,066 млрд грн», - прокоментував керівник аналітичного департаменту інвестиційної компанії Concorde Capital Олександр Паращій в системі TRDATA.

На думку експерта, такий збіг дозволяє стверджувати, що «Нафтогаз» продав випущені облігації НБУ. «Швидше за все, газовий монополіст буде використовувати більшу частину залучених коштів, щоб частково погасити 3,3 млрд дол. боргу російському «Газпрому», - вважає Паращій.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів схвалив збільшення статутного капіталу Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» на 11,066 млрд грн за рахунок випуску ОВДП терміном обігу до 5 років під 14,3% річних, рішення закріплене постановою від 12 лютого.