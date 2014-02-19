Мінфін залучив до держбюджету 600 млн грн на плановому ОВДП-аукціоні

Міністерство фінансів України у вівторок, 18 січня, залучило до державного бюджету 600 млн грн на плановому аукціоні з продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), повідомляється на сайті міністерства.

За інформацією Мінфіну, всі кошти, залучені в національній валюті в результаті розміщення 5-річних ОВДП під 14,25% річних за єдиною поданій заявці.

Також повідомляється, що розмір держборгу відповідає межам, установленим Бюджетним кодексом та Законом України «Про Державний бюджет України на 2014 рік».

Як повідомляв УНІАН, Мінфін 13 лютого на ОВДП-аукціоні залучив до держбюджету 1,655 млрд грн, 11 лютого - 1,151 млрд грн, 6 лютого аукціон не відбувся, 4 лютого Мінфін залучив 209,266 млн грн. У лютому Мінфін має намір провести ще один аукціон з продажу ОВДП 25 лютого.

Станом на 18 лютого обсяг ОВДП, що перебувають в обігу, за сумою основного боргу склав 266,023 млрд грн, при цьому у власності НБУ знаходяться держпапери на суму 160,737 млрд грн, у власності банків - 80,622 млрд грн, нерезидентів - 12,912 млрд грн.

У 2013 році Мінфін у результаті аукціонів з розміщення ОВДП залучив до держбюджету 50,5 млрд грн, 5,3 млрд дол. і 0,1 млрд євро (108,650 млрд грн за курсом НБУ).

Згідно із Законом «Про Державний бюджет України на 2014 рік», граничний рівень держборгу на 2014 рік встановлено на рівні 585,484 млрд грн, або 35% ВВП.