Український ринок акцій продовжує зниження

Український ринок акцій на торгах в середу знижується - індекс українських акцій UX станом на 12:50 знизився на 3,92%, до 863,5 пункту, повідомляє сайт Української біржі.

Лідерами зниження стали акції «Укрнафти» (-7,06%), «Райффайзен Банку Аваль» (-6,42%), «Мотор Січі» (-5,32%) і «Алчевського меткомбінату» (-5,10%).

Індекс ПФТС знизився на 3,20% - до 299,77 пункту.

«Серед інвесторів з'являються спекуляції на тему можливої громадянської війни в Україні, що змушує інвесторів бігти з високоризикових активів. Всі папери індексного кошика мають серйозні втрати», - йдеться в коментарі аналітика компанії «Альтана Капітал» Яна Лаврик.

У той же час в якості позитивного чинника аналітик відзначила заяву про намір Росії на поточному тижні закупити українські євробонди на суму 2 млрд дол.

Читайте такожУкраїна розмістила на ірландській біржі євробонди на $2 млрд

Як повідомляв УНІАН, індекс Української біржі 18 лютого знизився на 4,22% - до 889,71 пункту, індекс ПФТС - на 4,16%, до 309,67 пункту.