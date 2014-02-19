Білорусь продасть блокуючий пакет великого хімпідприємства «Гродно Азот»

Державний комітет з майна Республіки Білорусь заявляє про принципову готовність білоруської влади продати сировинному інвестору 25% плюс одна акція ВАТ «Гродно Азот» за умови інвестування у підприємство в цілому 1,6 млрд дол.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Білорусі, про це повідомив на прес-конференції в Мінську голова Державного комітету з майна Білорусі Георгій Кузнєцов.

Читайте такожФДМУ вже в лютому планує виставити на продаж «Харківобленерго» і «Сумихімпром»«Завершується підготовка конкурсу щодо «Гродно Азот». Ми готові продати інвестору 25% плюс одна акція і ще 25% акцій потім передати в довірче управління. Умовами угоди буде готовність інвестора вкласти 400 млн дол. у реконструкцію діючих потужностей і спрямувати 1,2 млрд дол. у будівництво нового азотного комплексу», - сказав Кузнєцов.

Крім цього, обов'язковою умовою є наявність у інвестора сировини для виробництва - ресурсів природного газу.

Довідка УНІАН. «Гродно Азот» - відкрите акціонерне товариство, білоруська державна компанія, виробник азотних сполук і добрив.

На сьогоднішній день «Гродно Азот» входить до складу найбільших хімічних підприємств країни, що утворюють основу її нафтохімічного комплексу.