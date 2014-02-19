"Газпром" розмістив єврооблігації на 750 млн євро з прибутковістю 3,6%. Термін розміщення - сім років. Про це повідомив ИТАР-ТАСС джерело в банківських колах.

Як повідомлялося раніше, орієнтир прибутковості по 35-й серії становить близько 230 базисних пунктів до середньострокових свопами, він був знижений з 240 базисних пунктів.

"Газпром" провів 17 лютого в Парижі і 18 лютого в Лондоні роуд-шоу єврооблігацій 35-ї серії, номінованих у євро. Організатори розміщення: Credit Agricole, JP Morgan, Газпромбанк і ІФК "Метрополь". Облігації розміщуються для фінансування кредиту від Gaz Capital S.A. Передбачуваний обсяг розміщення - близько 500 млн євро.

У 2013 році у рамках програми евронот (EMTN) "Газпромом" вже були розміщені євроноти серій 30, 31, 32 на суму 2,4 млрд євро, серії 33 на 500 млн фунтів стерлінгів і серії 34 на 500 млн швейцарських франків. У сумі компанія залучила близько 4,7 млрд доларів.

Програма евронот була запущена в 2003 році. За десять років Gaz Capital випускав облігації, номіновані в доларах, євро, ієни, фунтах стерлінгів та швейцарських франках.