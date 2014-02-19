Дохідність єврооблігацій «Україна-14» зросла до рекордних 32%

Дохідність єврооблігацій України з погашенням у 2014 році під впливом політичних подій зросла до 32%, що є максимальним значенням за всю історію торгів цими паперами, повідомив УНІАН керівник аналітичного департаменту інвестиційної групи «Арт Капітал» Ігор Путилін.

Експерт зазначив, що політичні події в країні затьмарили вчорашні позитивні новини про викуп Росією українських єврооблігацій на 2 млрд дол.

Читайте такожКремль тепер не знає, коли надасть Україні другий транш кредиту«На ринку єврооблігацій реакція виявилася негативною. Дохідність єврооблігацій «Україна-14» зросла з 20% до 32% на сьогодні. 32% - це рекорд за всю історію торгів цим папером», - сказав Путилін і зазначив, що у 2013 році максимальне значення дохідності було на рівні 20%.

Дохідність за єврооблігаціями «Україна-23», як зазначив експерт, зросла менше - на 1 п.п., а крива дохідності залишається інвертованою.

Фондовий ринок України, за словами експерта, спочатку також відреагував на політичні події в країні негативно, але ситуація частково стабілізувалася.

«Падіння індексу Української біржі склало 7%, хоча в останні дві години частину падіння вже відіграно і ринок виріс», - додав Путілін.

Як повідомляв УНІАН, 18 лютого в Києві відновилося протистояння правоохоронців і мітингувальників. З вечора і дотепер «Беркут» штурмує Майдан. За даними департаменту охорони здоров'я Київської міськдержадміністрації на 06:00 сьогоднішнього дня, у заклади охорони здоров'я за медичною допомогою звернувся 351 учасник масових заходів, госпіталізовано 241 людину, 25 людей загинуло.