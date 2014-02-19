Ірландська біржа відклала розміщення євробондів України на $2 млрд

Ірландська фондова біржа повідомила, що рішення від 17 лютого про включення в лістинг і розміщенні додаткової емісії дворічних єврооблігацій України в обсязі 2 млрд дол. під 5% річних із погашенням у 2015 році є помилковим, повідомляється на сайті біржі.

«Зважаючи на те, що цінні папери ще не випущені, лістинг і допуск до торгів було зроблено 17 лютого 2014 року помилково і буде відбуватися при випуску цінних паперів», - йдеться в повідомленні.

Читайте такожКремль тепер не знає, коли надасть Україні другий транш кредитуЯк повідомляв УНІАН, 17 лютого Україна в рамках залучення кредиту Російської Федерації здійснила розміщення суверенних євробондів, включених у лістинг на Ірландській фондовій біржі, в обсязі 2 млрд дол. під 5% річних. Випуск паперів було прийнято до офіційного лістингу біржі.