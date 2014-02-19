Ризик дефолту за єврооблігаціями України зріс до 58,26%

Вартість страхування за ризик (кредитно-дефолтні свопи CDS) за позиками України зросла до 1299 базових пунктів максимального значення з кінця 2009 року, говориться в повідомленні аналітичної компанії CMA.

Поточний рівень CDS означає, що інвесторам, які володіють українськими зобов'язаннями на 10 млн дол., страховка від дефолту за облігаціями буде коштувати 1,299 млн дол. на рік, що призводить до автоматичного подорожчання позик.

Читайте такожІрландська біржа відклала розміщення євробондів України на $2 млрдЗа даними компанії, ризик дефолту за єврооблігаціями України станом на 19 лютого збільшився до 58,26%, тоді як на початку року цей показник становив 40,54%.

Як повідомляв УНІАН, дохідність єврооблігацій України з погашенням у 2014 році під впливом політичних подій зросла до 32%, що є максимальним значенням за всю історію торгів цими паперами.