Український фондовий ринок сильно знизився другий день поспіль

Індекс Української біржі за підсумками торгів у середу, 19 лютого, знизився на 2,04% - до 871,58 пункту, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі склав 19,519 млн грн, із них на фондовому ринку - 12,545 млн грн, на терміновому ринку - 6,974 млн грн.

Лідером зниження серед цінних паперів, що входять до індексного кошика, стали акції "Райфайзен Банку Аваль" (-5,50%) і «Алчевського металургійного комбінату» (-3,97%).

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