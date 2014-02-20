Facebook купує месенджер WhatsApp за $16 млрд

Найбільша у світі соціальна мережа Facebook купує за $16 млрд популярний месенджер WhatsApp. Про це йдеться в документах, направлених в середу соціальною мережею в Комісію США з цінних паперів і бірж, передає ИТАР-ТАСС.

Facebook, як очікується, здійснить оплату за допомогою акцій і грошових коштів.

Сервіс з обміну швидкими повідомленнями WhatsApp використовується більш ніж в ста країнах. Додаток встановлюється на пристрої на платформах iOS, Android, BlackBerry, Nokia S40, Symbian і Windows Phone. Щомісяця WhatsApp користуються 400 млн осіб.

Нагадаємо, виручка Facebook у 2013 році становила $7,87 млрд проти $5,08 млрд за аналогічний період 2012 року. Про це йдеться в опублікованій фінансової звітності корпорації за підсумками року та четвертого кварталу.

Акції Facebook зросли до $61,1, показавши рекордний результат за всю історію торгів.

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