Українські акції на Варшавській біржі за день втратили майже 5%

Індекс українських компаній Варшавського фондового ринку WIG Ukraine на тлі насилля, що знову вибухнуло на вулицях українських міст, завершив вчорашні торги зниженням на 4,7%, досягнувши нового історичного мінімуму на рівні 420,82 пункта.

Як передає кореспондент УНІАН з Варшави, індекс, який почав відновлюватися після оновлення історичного мінімуму наприкінці минулого тижня, вчора втратив 2,4%.

Вчорашнє падіння відбулося на тлі зростання основних індикаторів польського фондового ринку на близько 0,5%.

Серед 11 компаній, що входять до українського індекса, подорожчали лише спекулятивні папери Agroton: +27% - до 4,6 злотих за штуку (1 дол. = 3 злотих), що водночас майже на 90% дешевше, ніж у перший день торгів.

Акції інших компаній подешевшали від близько 1,6 до 6 відсотків.

Найбільше втратили в ціні папери IMC (-6%), Astarta (-5,9%) і Kernel (-4,6%).

Обсяги сьогоднішніх торгів акціями українських емітентів становили близько 7 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, WIG Ukraine минулого тижня досяг нових історичний мінімум на рівні 433,49 пунктів, але завершив торги п'ятниці вище цього рівня, а в понеділок продемонстрував понад 3% зростання.

Запущений у травні 2011 року український індекс з базових тисячі пунктів закінчив 2012 рік 25% мінусом, а роком раніше просів на 35,5%.

На Варшавській біржі котируються папери 13 компаній з України, дві з яких на альтернативному майданчику для менших емітентів - NewConnect. Перша компанія з України вийшла на польський ринок у 2006 році, а останнім дебютантом став Сereal Planet, яка вийшла на альтернативний ринок ВФБ у грудні минулого року.

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