Американський фонд Franklin Templeton скупив третину держоблігацій України - ЗМІ

Американський інвестиційний фонд Franklin Templeton став найбільшим кредитором України в результаті придбання державних облігацій в четвертому кварталі минулого року, передає Bloomberg.

За інформацією агентства, обсяг держборгу України під контролем фонду в четвертому кварталі 2013 року зріс на 252 млн дол. номінальною вартістю - до 3,8 млрд дол. З урахуванням вкладень європейських партнерів фонду, вкладення оцінюються в 6,4 млрд дол., що становить більше ніж третину зовнішніх валютних облігацій України.

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«Українські цінні папери вчора стали предметом стрімкої розпродажі на побоюваннях, що країна занурюється у вир громадянської війни, що загострилася після зіткнень між поліцією та учасниками антиурядових активістів, у результаті яких загинули щонайменше 25 осіб», - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що прибутковість за облігаціями уряду на 1 млрд дол. з терміном погашення в червні 2014 року зросла на 19% - до 42% і зростання триває.

"Україна обрала сумнівний маршрут, і з погляду іноземних власників облігацій це та точка, де необхідно визначити джерела зовнішньої фінансової підтримки", - наводяться в повідомленні слова стратега ринків в Seaport Group LLC Майкла Роша.

Як повідомляв УНІАН, загальна сума державного та гарантованого державою боргу України за грудень 2013 року зросла на 4,335 млрд дол., або на 6,31%, - до 73,078 млрд дол., в цілому за 2013 рік - на 8,583 млрд дол., або на 13,31%.

Прямий державний борг уряду України в грудні зріс на 3,332 млрд дол., або на 5,87%, - до 60,050 млрд дол. (479,976 млрд у гривневому еквіваленті) і досяг 82,17% загальної суми державного і гарантованого державою боргу.

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