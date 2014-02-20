Акції українських агрохолдингів на зарубіжних біржах продовжують падати

Вартість акцій українських агрохолдингів, що котируються на Варшавській і Лондонській фондових біржах, із початку торгів у четвер і станом на 13.40 за київським часом показує негативну динаміку.

Згідно з інформацією Варшавської фондової біржі, акції агрохолидингу «Агротон» просіли на 6,99% з початку торгів - до 4,26 польських злотих, «Астарти» - на 4,14%, до 52,5 польських злотих, «Кернел» - на 2,93%, до 34,07 польських злотих. Папери найбільшого виробника яєць «Овостар Юніон» зранку подешевшали на 1,92% - до 70,1 польських злотих, «Індустріальної молочної компанії» - на 0,12%, до 8,5 польських злотих, «Мілкіленда» - на 2,22%до 9,68 польських злотих.

Акції агрохолиднга KSG Agro довше інших показували позитивну динаміку, однак на 13.47 за київським часом і вони подешевшали на 0,75% - до 7,9 польських злотих.

Читайте такожУкраїнський фондовий ринок сильно знизився другий день поспільЩо стосується компаній, акції яких котируються на Лондонській фондовій біржі, то вартість паперів «Миронівського хлібопродукту» знизилася на 0,71% - до 13,2 дол., «Авангарду» - на 1,46%, до 10,44 дол. Інформації про торги акціями «Укрпродукту» на сайті біржі немає.